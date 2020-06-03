Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,07 1,95 6,15 ...
03.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,07
|1,95
|6,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,44
|6,18
|4,21
|Güneş Sigorta
|3,68
|3,55
|3,66
|Tekfen Holding
|15,14
|14,66
|3,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,74
|11,38
|3,16
|Selçuk Ecza Deposu
|8,33
|8,09
|2,97
|Aksigorta
|6,60
|6,41
|2,96
|Anadolu Efes
|19,06
|18,52
|2,92
|Alarko Holding
|5,35
|5,20
|2,88
|Torunlar GMYO
|2,79
|2,72
|2,57
|Eczacıbaşı İlaç
|5,76
|5,63
|2,31
|Ford Otosan
|67,20
|65,70
|2,28
|Tat Gıda
|9,03
|8,85
|2,03
|Deva Holding
|19,08
|18,70
|2,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,42
|8,26
|1,94
|Şekerbank
|1,19
|1,17
|1,71
|Garanti Bankası
|8,19
|8,06
|1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,44
|12,25
|1,55
|Doğan Holding
|1,97
|1,94
|1,55
|Kerevitaş Gıda
|4,04
|3,98
|1,51
Kaynak: AA