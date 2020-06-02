Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 9,65 8,78 9,91 ...
02.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:43
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|9,65
|8,78
|9,91
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|1,61
|4,97
|Halk GMYO
|1,96
|1,87
|4,81
|Gübre Fabrik.
|26,00
|24,82
|4,75
|Reysaş GMYO
|5,00
|4,79
|4,38
|Çimsa
|8,96
|8,59
|4,31
|Sabancı Holding
|8,80
|8,48
|3,77
|İpek Doğal Enerji
|14,89
|14,50
|2,69
|Ford Otosan
|65,05
|63,75
|2,04
|Koç Holding
|17,06
|16,73
|1,97
|Anadolu Hayat Emek.
|6,50
|6,38
|1,88
|Bizim Mağazaları
|14,59
|14,33
|1,81
|Sasa Polyester
|10,43
|10,25
|1,76
|Koza Altın
|75,35
|74,15
|1,62
|Çemtaş
|7,66
|7,55
|1,46
|Karel Elektronik
|15,35
|15,13
|1,45
|Tekfen Holding
|14,33
|14,13
|1,42
|Aselsan
|32,34
|31,90
|1,38
|Zorlu Enerji
|1,48
|1,46
|1,37
|İş Fin.Kir.
|3,98
|3,93
|1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA