Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 24,26...
01.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|24,26
|22,58
|7,44
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|1,47
|6,80
|Halk GMYO
|1,94
|1,83
|6,01
|Bizim Mağazaları
|14,34
|13,62
|5,29
|Albaraka Türk
|1,44
|1,37
|5,11
|Güneş Sigorta
|3,52
|3,36
|4,76
|T.S.K.B.
|1,15
|1,10
|4,55
|Çimsa
|8,26
|7,94
|4,03
|Aygaz
|11,11
|10,72
|3,64
|Gözde Girişim
|4,24
|4,10
|3,41
|ASELSAN
|31,18
|30,18
|3,31
|Kardemir (D)
|2,59
|2,51
|3,19
|Arçelik
|16,27
|15,77
|3,17
|Alarko GMYO
|15,10
|14,64
|3,14
|Türk Traktör
|63,00
|61,10
|3,11
|Doğuş Otomotiv
|11,04
|10,72
|2,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,10
|5,93
|2,87
|Tüpraş
|88,10
|85,70
|2,80
|Aksa
|6,62
|6,45
|2,64
|Şekerbank
|1,17
|1,14
|2,63
Kaynak: AA