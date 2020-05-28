Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Halk GMYO 1,67 1,52 9,87 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,67 1,52 9,87 Bizim Mağazaları 15,10 13,90 8,63 Gübre Fabrikaları 21,62 19,97 8,26 İpek Doğal Enerji 15,13 14,35 5,44 Mavi Giyim 43,26 41,48 4,29 Koç Holding 16,37 15,70 4,27 Zorlu Enerji 1,43 1,38 3,62 Ford Otosan 64,90 63,05 2,93 MLP Sağlık 16,72 16,28 2,70 Türk Hava Yolları 12,64 12,33 2,51 Tüpraş 85,85 83,90 2,32 Koza Madencilik 12,65 12,39 2,10 Koza Altın 75,10 73,60 2,04 Tofaş Oto Fabrikası 22,34 22,04 1,36 İş Bankası (C) 4,93 4,87 1,23 Kardemir (D) 2,55 2,52 1,19 Garanti Bankası 7,73 7,64 1,18 Ülker Bisküvi 24,04 23,78 1,09 Arçelik 16,53 16,37 0,98 T.S.K.B. 1,05 1,04 0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA