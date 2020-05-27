Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Hava Yolları 12,24...
27.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|12,24
|11,21
|9,19
|Pegasus
|58,45
|53,75
|8,74
|TAV Havalimanları
|20,26
|18,71
|8,28
|Bizim Mağazaları
|13,57
|12,64
|7,36
|Tat Gıda
|9,99
|9,33
|7,07
|Çelebi
|92,95
|86,95
|6,90
|Torunlar GMYO
|2,56
|2,43
|5,35
|Doğuş Otomotiv
|10,67
|10,16
|5,02
|Coca Cola İçecek
|42,44
|40,44
|4,95
|Anadolu Efes
|18,78
|17,91
|4,86
|Anadolu Grubu Holding
|17,58
|16,85
|4,33
|Deva Holding
|18,50
|17,75
|4,23
|Şok Marketler
|12,35
|11,86
|4,13
|Arçelik
|16,13
|15,52
|3,93
|Netaş Telekom.
|14,85
|14,29
|3,92
|Aksa Enerji
|4,72
|4,55
|3,74
|Zorlu Enerji
|1,39
|1,34
|3,73
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|1,36
|3,68
|Net Holding
|2,37
|2,29
|3,49
|Koç Holding
|15,74
|15,25
|3,21
Kaynak: AA