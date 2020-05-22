Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Tat Gıda 9,30 8,49 9,54 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 9,30 8,49 9,54 Eczacıbaşı Yatırım 12,64 11,85 6,67 Hektaş 14,69 13,86 5,99 Eczacıbaşı İlaç 5,79 5,54 4,51 Özak GMYO 3,02 2,90 4,14 Coca Cola İçecek 40,34 38,98 3,49 Aksigorta 6,33 6,13 3,26 Selçuk Ecza Deposu 9,15 8,90 2,81 Net Holding 2,29 2,23 2,69 İş Yatırım Menkul Değerler 5,83 5,68 2,64 Klimasan Klima 17,57 17,18 2,27 Deva Holding 17,79 17,40 2,24 Anadolu Efes 17,79 17,47 1,83 İş Finansal Kiralama 3,95 3,88 1,80 Turkcell 14,28 14,07 1,49 Brisa 11,18 11,02 1,45 Koza Madencilik 12,64 12,46 1,44 Sasa Polyester 10,10 9,96 1,41 İş GMYO 1,64 1,62 1,23 Global Yatırım Holding 3,50 3,46 1,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA