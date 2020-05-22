Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 9,30 8,49 9,54 ...
22.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|9,30
|8,49
|9,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,64
|11,85
|6,67
|Hektaş
|14,69
|13,86
|5,99
|Eczacıbaşı İlaç
|5,79
|5,54
|4,51
|Özak GMYO
|3,02
|2,90
|4,14
|Coca Cola İçecek
|40,34
|38,98
|3,49
|Aksigorta
|6,33
|6,13
|3,26
|Selçuk Ecza Deposu
|9,15
|8,90
|2,81
|Net Holding
|2,29
|2,23
|2,69
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,83
|5,68
|2,64
|Klimasan Klima
|17,57
|17,18
|2,27
|Deva Holding
|17,79
|17,40
|2,24
|Anadolu Efes
|17,79
|17,47
|1,83
|İş Finansal Kiralama
|3,95
|3,88
|1,80
|Turkcell
|14,28
|14,07
|1,49
|Brisa
|11,18
|11,02
|1,45
|Koza Madencilik
|12,64
|12,46
|1,44
|Sasa Polyester
|10,10
|9,96
|1,41
|İş GMYO
|1,64
|1,62
|1,23
|Global Yatırım Holding
|3,50
|3,46
|1,16
Kaynak: AA