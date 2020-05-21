Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 20,34...
21.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|20,34
|18,84
|7,96
|Brisa
|11,06
|10,26
|7,80
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|13,39
|5,68
|Tekfen Holding
|14,08
|13,53
|4,07
|Anadolu Cam
|4,32
|4,19
|3,10
|Bim Mağazalar
|61,50
|60,00
|2,50
|Reysaş GMYO
|4,95
|4,83
|2,48
|Kardemir (D)
|2,50
|2,44
|2,46
|Coca Cola İçecek
|38,58
|37,66
|2,44
|Türk Hava Yolları
|11,13
|10,88
|2,30
|Karsan Otomotiv
|1,79
|1,75
|2,29
|Alarko Holding
|4,94
|4,83
|2,28
|Enerjisa Enerji
|8,06
|7,89
|2,15
|Şok Marketler
|11,79
|11,55
|2,08
|Halk GMYO
|1,50
|1,47
|2,04
|Vestel
|13,57
|13,30
|2,03
|Anadolu Grubu Holding
|16,81
|16,48
|2,00
|Şişe Cam
|5,12
|5,02
|1,99
|Arçelik
|15,65
|15,35
|1,95
|Koza Madencilik
|12,38
|12,15
|1,89
Kaynak: AA