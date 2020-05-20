Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 10,26 9,33 9,97 ...
20.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|10,26
|9,33
|9,97
|Adana Çimento (A)
|11,94
|11,09
|7,66
|Aygaz
|11,00
|10,55
|4,27
|Alkim Kimya
|13,32
|12,78
|4,23
|Migros Ticaret
|34,14
|32,94
|3,64
|Akçansa
|8,00
|7,73
|3,49
|Netaş Telekomünikasyon
|14,71
|14,23
|3,37
|Global Yatırım Holding
|3,50
|3,39
|3,24
|Good-Year
|5,15
|5,00
|3,00
|Yataş
|7,38
|7,17
|2,93
|Hektaş
|13,91
|13,52
|2,88
|Bizim Mağazaları
|12,98
|12,62
|2,85
|Anadolu Cam
|4,17
|4,06
|2,71
|Şişe Cam
|5,01
|4,88
|2,66
|Özak GMYO
|2,93
|2,86
|2,45
|Anadolu Grubu Holding
|16,62
|16,24
|2,34
|TAV Havalimanları
|18,65
|18,23
|2,30
|Emlak Konut GMYO
|1,34
|1,31
|2,29
|Tekfen Holding
|13,41
|13,12
|2,21
|Doğuş Otomotiv
|10,15
|9,94
|2,11
Kaynak: AA