Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Brisa 10,26 9,33 9,97 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 10,26 9,33 9,97 Adana Çimento (A) 11,94 11,09 7,66 Aygaz 11,00 10,55 4,27 Alkim Kimya 13,32 12,78 4,23 Migros Ticaret 34,14 32,94 3,64 Akçansa 8,00 7,73 3,49 Netaş Telekomünikasyon 14,71 14,23 3,37 Global Yatırım Holding 3,50 3,39 3,24 Good-Year 5,15 5,00 3,00 Yataş 7,38 7,17 2,93 Hektaş 13,91 13,52 2,88 Bizim Mağazaları 12,98 12,62 2,85 Anadolu Cam 4,17 4,06 2,71 Şişe Cam 5,01 4,88 2,66 Özak GMYO 2,93 2,86 2,45 Anadolu Grubu Holding 16,62 16,24 2,34 TAV Havalimanları 18,65 18,23 2,30 Emlak Konut GMYO 1,34 1,31 2,29 Tekfen Holding 13,41 13,12 2,21 Doğuş Otomotiv 10,15 9,94 2,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA