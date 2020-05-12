Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Deva Holding 17,42 15,84 9,97 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 17,42 15,84 9,97 Alkim Kimya 15,93 14,49 9,94 Selçuk Ecza Deposu 8,74 7,95 9,94 Aksa Enerji 4,37 3,98 9,80 Eczacıbaşı İlaç 5,32 4,93 7,91 Eczacıbaşı Yatırım 11,30 10,58 6,81 Koza Madencilik 11,77 11,20 5,09 Migros Ticaret 33,16 31,60 4,94 Ülker Bisküvi 22,86 22,22 2,88 Karel Elektronik 15,56 15,13 2,84 Alarko GMYO 14,70 14,30 2,80 İpek Doğal Enerji 12,95 12,60 2,78 Logo Yazılım 74,15 72,15 2,77 Soda Sanayii 5,69 5,54 2,71 Kartonsan 455,60 444,30 2,54 Hektaş 13,29 12,97 2,47 Emlak Konut GMYO 1,27 1,24 2,42 Albaraka Türk 1,32 1,29 2,33 Turkcell 13,52 13,22 2,27 Ege Endüstri 521,70 510,30 2,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA