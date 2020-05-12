Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 17,42 15,84 9,97 ...
12.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|17,42
|15,84
|9,97
|Alkim Kimya
|15,93
|14,49
|9,94
|Selçuk Ecza Deposu
|8,74
|7,95
|9,94
|Aksa Enerji
|4,37
|3,98
|9,80
|Eczacıbaşı İlaç
|5,32
|4,93
|7,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,30
|10,58
|6,81
|Koza Madencilik
|11,77
|11,20
|5,09
|Migros Ticaret
|33,16
|31,60
|4,94
|Ülker Bisküvi
|22,86
|22,22
|2,88
|Karel Elektronik
|15,56
|15,13
|2,84
|Alarko GMYO
|14,70
|14,30
|2,80
|İpek Doğal Enerji
|12,95
|12,60
|2,78
|Logo Yazılım
|74,15
|72,15
|2,77
|Soda Sanayii
|5,69
|5,54
|2,71
|Kartonsan
|455,60
|444,30
|2,54
|Hektaş
|13,29
|12,97
|2,47
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|1,24
|2,42
|Albaraka Türk
|1,32
|1,29
|2,33
|Turkcell
|13,52
|13,22
|2,27
|Ege Endüstri
|521,70
|510,30
|2,23
Kaynak: AA