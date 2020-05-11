Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
11.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 15,84...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|15,84
|14,40
|10,00
|Alkim Kimya
|14,49
|13,18
|9,94
|İş Fin.Kir.
|3,90
|3,55
|9,86
|Selçuk Ecza Deposu
|7,87
|7,23
|8,85
|Eczacıbaşı İlaç
|4,82
|4,49
|7,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,20
|9,62
|6,03
|Migros Ticaret
|31,14
|29,66
|4,99
|Good-Year
|4,56
|4,40
|3,64
|Halk GMYO
|1,47
|1,42
|3,52
|Mavi Giyim
|41,38
|40,00
|3,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,71
|5,53
|3,25
|MLP Sağlık
|15,87
|15,37
|3,25
|Net Holding
|1,97
|1,92
|2,60
|İş GMYO
|1,61
|1,57
|2,55
|İş Y. Men. Değ.
|5,56
|5,43
|2,39
|Ford Otosan
|56,10
|54,85
|2,28
|Aksa
|6,28
|6,15
|2,11
|Reysaş GMYO
|5,00
|4,90
|2,04
|Türk Telekom
|7,02
|6,88
|2,03
|Bizim Mağazaları
|12,92
|12,70
|1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA