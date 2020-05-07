Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
07.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şok Marketler 11,18 10,32 8,33 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|11,18
|10,32
|8,33
|Bizim Mağazaları
|12,73
|11,78
|8,06
|Kardemir (D)
|2,64
|2,48
|6,45
|Tat Gıda
|7,66
|7,24
|5,80
|Alkim Kimya
|11,44
|10,90
|5,00
|Türk Traktör
|56,20
|54,00
|4,07
|Gübre Fabrikaları
|16,24
|15,65
|3,77
|Bursa Çimento
|3,82
|3,69
|3,52
|Kerevitaş Gıda
|4,21
|4,07
|3,44
|Kartonsan
|446,40
|435,00
|2,62
|Ülker Bisküvi
|22,82
|22,24
|2,61
|MLP Sağlık
|15,74
|15,35
|2,54
|Aksa Enerji
|4,03
|3,94
|2,28
|Sasa Polyester
|9,17
|8,97
|2,23
|İpek Doğal Enerji
|14,76
|14,44
|2,22
|Şekerbank
|1,04
|1,02
|1,96
|Coca Cola İçecek
|37,68
|36,96
|1,95
|İş GMYO
|1,60
|1,57
|1,91
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,44
|5,34
|1,87
|Doğan Holding
|1,93
|1,90
|1,58
Kaynak: AA