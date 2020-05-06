Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
06.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,87 1,73 8,09 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,87
|1,73
|8,09
|İpek Doğal Enerji
|14,24
|13,29
|7,15
|Kardemir (D)
|2,40
|2,26
|6,19
|Alkim Kimya
|70,75
|67,05
|5,52
|Güneş Sigorta
|3,13
|2,97
|5,39
|Koza Madencilik
|12,43
|11,92
|4,28
|Çemtaş
|7,12
|6,84
|4,09
|Klimasan Klima
|16,79
|16,22
|3,51
|Coca Cola İçecek
|36,98
|35,74
|3,47
|Koza Altın
|76,70
|74,20
|3,37
|Vestel
|13,50
|13,16
|2,58
|Aksigorta
|5,88
|5,74
|2,44
|Türk Traktör
|54,90
|53,60
|2,43
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,81
|2,21
|Alarko Holding
|4,71
|4,61
|2,17
|Aksa
|6,35
|6,22
|2,09
|Migros Ticaret
|29,36
|28,76
|2,09
|Şekerbank
|1,03
|1,01
|1,98
|Brisa
|8,78
|8,61
|1,97
|Hektaş
|13,40
|13,15
|1,90
Kaynak: AA