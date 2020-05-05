Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
05.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,86 8,47 4,60 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|8,86
|8,47
|4,60
|Logo Yazılım
|73,45
|70,75
|3,82
|Doğan Holding
|1,91
|1,84
|3,80
|Netaş Telekomümikasyon
|13,16
|12,69
|3,70
|Kardemir (D)
|2,24
|2,16
|3,70
|Deva Holding
|15,07
|14,58
|3,36
|Torunlar GMYO
|2,43
|2,37
|2,53
|Karel Elektronik
|16,07
|15,71
|2,29
|Alkim Kimya
|63,20
|61,85
|2,18
|Tat Gıda
|7,34
|7,19
|2,09
|İş GMYO
|1,56
|1,53
|1,96
|İpek Doğal Enerji
|12,62
|12,38
|1,94
|Net Holding
|2,04
|2,01
|1,49
|Aksa
|6,26
|6,17
|1,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,03
|10,88
|1,38
|Aygaz
|10,12
|9,99
|1,30
|Alarko Holding
|4,61
|4,56
|1,10
|Global Yat. Holding
|3,18
|3,15
|0,95
|Koza Madencilik
|11,69
|11,58
|0,95
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|6,64
|0,90
Kaynak: AA