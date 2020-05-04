Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
04.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adana Çimento (A) 10,19 9,64...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adana Çimento (A)
|10,19
|9,64
|5,71
|Alkim Kimya
|61,05
|58,20
|4,90
|Alarko GMYO
|14,95
|14,38
|3,96
|Aksa Enerji
|3,94
|3,81
|3,41
|Akçansa
|8,67
|8,39
|3,34
|Koza Madencilik
|11,81
|11,45
|3,14
|Hektaş
|14,00
|13,60
|2,94
|Özak GMYO
|2,91
|2,84
|2,46
|Karsan Otomotiv
|1,70
|1,66
|2,41
|Doğan Holding
|1,84
|1,80
|2,22
|İpek Doğal Enerji
|12,55
|12,30
|2,03
|Koza Altın
|73,30
|71,85
|2,02
|Otokar
|127,10
|124,60
|2,01
|Çimsa
|7,92
|7,77
|1,93
|Bursa Çimento
|3,99
|3,92
|1,79
|Enka İnşaat
|6,14
|6,05
|1,49
|MLP Sağlık
|15,22
|15,03
|1,26
|Soda Sanayii
|5,91
|5,84
|1,20
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|4,10
|0,73
|Ülker Bisküvi
|23,86
|23,70
|0,68
Kaynak: AA