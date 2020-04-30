Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 9,46 8,60 10,00 ...
30.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|9,46
|8,60
|10,00
|Good-Year
|4,75
|4,43
|7,22
|Akçansa
|8,50
|8,01
|6,12
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,50
|5,22
|5,36
|Alarko GMYO
|14,49
|13,76
|5,31
|Kartonsan
|466,50
|448,30
|4,06
|Enerjisa Enerji
|7,69
|7,41
|3,78
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,57
|6,34
|3,63
|Bursa Çimento
|3,98
|3,85
|3,38
|Ford Otosan
|63,55
|61,55
|3,25
|Doğuş Otomotiv
|10,54
|10,21
|3,23
|Net Holding
|2,10
|2,04
|2,94
|Halk GMYO
|1,43
|1,39
|2,88
|Çimsa
|7,90
|7,70
|2,60
|Adana Çimento (A)
|9,67
|9,44
|2,44
|Soda Sanayii
|5,90
|5,77
|2,25
|Tüpraş
|90,85
|88,90
|2,19
|Torunlar GMYO
|2,39
|2,34
|2,14
|TAV Havalimanları
|18,29
|17,91
|2,12
|Koç Holding
|15,40
|15,09
|2,05
Kaynak: AA