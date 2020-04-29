Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 19,07...
29.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,07
|17,34
|9,98
|Net Holding
|2,03
|1,90
|6,84
|Doğuş Otomotiv
|9,83
|9,29
|5,81
|Migros Ticaret
|30,48
|29,00
|5,10
|Anadolu Grubu Holding
|16,82
|16,23
|3,64
|Tat Gıda
|8,05
|7,77
|3,60
|İş Y. Men. Değ.
|5,18
|5,00
|3,60
|Logo Yazılım
|74,50
|72,00
|3,47
|Kerevitaş Gıda
|4,33
|4,19
|3,34
|İş GMYO
|1,57
|1,52
|3,29
|Hektaş
|13,10
|12,69
|3,23
|Global Yat. Holding
|3,43
|3,33
|3,00
|Odaş Elektrik
|1,78
|1,73
|2,89
|Akçansa
|7,92
|7,70
|2,86
|Enerjisa Enerji
|7,32
|7,13
|2,66
|Bursa Çimento
|3,87
|3,77
|2,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,18
|5,05
|2,57
|Güneş Sigorta
|3,23
|3,15
|2,54
|Türk Traktör
|57,55
|56,15
|2,49
|Tofaş Oto. Fab.
|21,72
|21,22
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA