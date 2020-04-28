Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 16,30 14,82 9,99 ...
28.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|16,30
|14,82
|9,99
|Deva Holding
|17,34
|15,77
|9,96
|Anadolu Cam
|4,22
|3,84
|9,90
|Alkim Kimya
|64,75
|61,50
|5,28
|Pegasus
|53,25
|51,10
|4,21
|Bursa Çimento
|3,75
|3,61
|3,88
|Brisa
|8,38
|8,07
|3,84
|Enerjisa Enerji
|7,28
|7,05
|3,26
|İpek Doğal Enerji
|12,64
|12,25
|3,18
|Odaş Elektrik
|1,71
|1,66
|3,01
|Eczacıbaşı İlaç
|5,26
|5,11
|2,94
|Good-Year
|4,40
|4,28
|2,80
|Çimsa
|7,55
|7,37
|2,44
|Akçansa
|7,60
|7,42
|2,43
|Arçelik
|16,13
|15,75
|2,41
|Adana Çimento (A)
|9,35
|9,15
|2,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,62
|5,50
|2,18
|Yataş
|6,66
|6,52
|2,15
|Ülker Bisküvi
|24,24
|23,82
|1,76
|Doğuş Otomotiv
|9,33
|9,17
|1,74
Kaynak: AA