Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

MLP Sağlık 16,30 14,82 9,99 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 16,30 14,82 9,99 Deva Holding 17,34 15,77 9,96 Anadolu Cam 4,22 3,84 9,90 Alkim Kimya 64,75 61,50 5,28 Pegasus 53,25 51,10 4,21 Bursa Çimento 3,75 3,61 3,88 Brisa 8,38 8,07 3,84 Enerjisa Enerji 7,28 7,05 3,26 İpek Doğal Enerji 12,64 12,25 3,18 Odaş Elektrik 1,71 1,66 3,01 Eczacıbaşı İlaç 5,26 5,11 2,94 Good-Year 4,40 4,28 2,80 Çimsa 7,55 7,37 2,44 Akçansa 7,60 7,42 2,43 Arçelik 16,13 15,75 2,41 Adana Çimento (A) 9,35 9,15 2,19 Tümosan Motor ve Traktör 5,62 5,50 2,18 Yataş 6,66 6,52 2,15 Ülker Bisküvi 24,24 23,82 1,76 Doğuş Otomotiv 9,33 9,17 1,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA