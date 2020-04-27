Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 486,00 441,90 9,98 ...
27.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|486,00
|441,90
|9,98
|Deva Holding
|15,77
|14,34
|9,97
|Klimasan Klima
|17,67
|16,07
|9,96
|MLP Sağlık
|14,82
|13,48
|9,94
|Pegasus
|51,10
|46,48
|9,94
|Alkim Kimya
|61,50
|55,95
|9,92
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|11,14
|9,78
|Mavi Giyim
|43,20
|39,40
|9,64
|Koza Madencilik
|12,60
|11,74
|7,33
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|4,24
|7,08
|Güneş Sigorta
|3,30
|3,10
|6,45
|Çelebi
|88,75
|83,55
|6,22
|Çemtaş
|7,62
|7,20
|5,83
|Aksigorta
|6,19
|5,85
|5,81
|Türk Traktör
|57,55
|54,45
|5,69
|Aksa Enerji
|3,91
|3,71
|5,39
|Şok Marketler
|12,32
|11,69
|5,39
|Alarko Holding
|4,62
|4,39
|5,24
|Net Holding
|1,88
|1,79
|5,03
|T.S.K.B.
|1,07
|1,02
|4,90
Kaynak: AA