Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 441,90 401,80 9,98...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 441,90 401,80 9,98 Deva Holding 14,44 13,13 9,98 Şok Marketler 11,69 10,63 9,97 Alkim Kimya 55,95 50,90 9,92 Kerevitaş Gıda 4,24 3,86 9,84 Aksigorta 6,03 5,51 9,44 Güneş Sigorta 3,08 2,82 9,22 Enerjisa Enerji 6,95 6,47 7,42 MLP Sağlık 13,82 12,90 7,13 Tat Gıda 7,92 7,52 5,32 İpek Doğal Enerji 11,09 10,57 4,92 Gözde Girişim 4,04 3,86 4,66 Eczacıbaşı İlaç 4,87 4,66 4,51 Netaş Telekom. 13,29 12,72 4,48 Tekfen Holding 14,49 13,88 4,39 Klimasan Klima 16,27 15,64 4,03 Selçuk Ecza Deposu 7,86 7,57 3,83 Kordsa Teknik Tekstil 11,19 10,80 3,61 Sasa Polyester 9,03 8,72 3,56 Türk Traktör 55,30 53,50 3,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA