Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 441,90 401,80 9,98...
24.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|441,90
|401,80
|9,98
|Deva Holding
|14,44
|13,13
|9,98
|Şok Marketler
|11,69
|10,63
|9,97
|Alkim Kimya
|55,95
|50,90
|9,92
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|3,86
|9,84
|Aksigorta
|6,03
|5,51
|9,44
|Güneş Sigorta
|3,08
|2,82
|9,22
|Enerjisa Enerji
|6,95
|6,47
|7,42
|MLP Sağlık
|13,82
|12,90
|7,13
|Tat Gıda
|7,92
|7,52
|5,32
|İpek Doğal Enerji
|11,09
|10,57
|4,92
|Gözde Girişim
|4,04
|3,86
|4,66
|Eczacıbaşı İlaç
|4,87
|4,66
|4,51
|Netaş Telekom.
|13,29
|12,72
|4,48
|Tekfen Holding
|14,49
|13,88
|4,39
|Klimasan Klima
|16,27
|15,64
|4,03
|Selçuk Ecza Deposu
|7,86
|7,57
|3,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,19
|10,80
|3,61
|Sasa Polyester
|9,03
|8,72
|3,56
|Türk Traktör
|55,30
|53,50
|3,36
Kaynak: AA