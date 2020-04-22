Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Logo Yazılım 78,65 71,50 10,00 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 78,65 71,50 10,00 Şok Marketler 10,58 9,67 9,41 Ülker Bisküvi 24,20 22,34 8,33 Bizim Mağazaları 14,50 13,45 7,81 Deva Holding 12,84 11,94 7,54 Çelebi 81,55 76,70 6,32 Doğan Holding 1,82 1,72 5,81 Hektaş 13,10 12,40 5,65 Karsan Otomotiv 1,57 1,51 3,97 Global Yat. Holding 3,05 2,94 3,74 Good-Year 4,27 4,12 3,64 Kartonsan 378,00 365,30 3,48 Karel Elektronik 15,39 14,89 3,36 İş GMYO 1,56 1,51 3,31 Şekerbank 0,96 0,93 3,23 Tat Gıda 7,64 7,42 2,96 Enerjisa Enerji 6,46 6,28 2,87 Koza Madencilik 11,46 11,15 2,78 Vestel 11,85 11,55 2,60 Tümosan Motor ve Traktör 5,23 5,10 2,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA