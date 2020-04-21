Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 13,45 12,23...
21.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|13,45
|12,23
|9,98
|Logo Yazılım
|70,85
|65,00
|9,00
|Kerevitaş Gıda
|3,82
|3,64
|4,95
|Deva Holding
|11,26
|10,86
|3,68
|Tat Gıda
|7,57
|7,31
|3,56
|Odaş Elektrik
|1,65
|1,61
|2,48
|Brisa
|7,85
|7,66
|2,48
|Netaş Telekomünikasyon
|12,10
|11,81
|2,46
|Eczacıbaşı İlaç
|4,63
|4,52
|2,43
|Karel Elektronik
|14,99
|14,67
|2,18
|Hektaş
|11,77
|11,52
|2,17
|Soda Sanayii
|6,00
|5,88
|2,04
|Selçuk Ecza Deposu
|7,44
|7,30
|1,92
|Aksa Enerji
|3,62
|3,57
|1,40
|Doğan Holding
|1,65
|1,63
|1,23
|İş Finansal Kiralama
|3,35
|3,31
|1,21
|Akçansa
|7,28
|7,20
|1,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,02
|9,91
|1,11
|Coca Cola İçecek
|39,00
|38,60
|1,04
|Türk Traktör
|51,80
|51,40
|0,78
Kaynak: AA