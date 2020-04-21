Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bizim Mağazaları 13,45 12,23...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 13,45 12,23 9,98 Logo Yazılım 70,85 65,00 9,00 Kerevitaş Gıda 3,82 3,64 4,95 Deva Holding 11,26 10,86 3,68 Tat Gıda 7,57 7,31 3,56 Odaş Elektrik 1,65 1,61 2,48 Brisa 7,85 7,66 2,48 Netaş Telekomünikasyon 12,10 11,81 2,46 Eczacıbaşı İlaç 4,63 4,52 2,43 Karel Elektronik 14,99 14,67 2,18 Hektaş 11,77 11,52 2,17 Soda Sanayii 6,00 5,88 2,04 Selçuk Ecza Deposu 7,44 7,30 1,92 Aksa Enerji 3,62 3,57 1,40 Doğan Holding 1,65 1,63 1,23 İş Finansal Kiralama 3,35 3,31 1,21 Akçansa 7,28 7,20 1,11 Eczacıbaşı Yatırım 10,02 9,91 1,11 Coca Cola İçecek 39,00 38,60 1,04 Türk Traktör 51,80 51,40 0,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA