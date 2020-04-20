SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 12,23 11,12...

20.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 12,23 11,12 9,98
Doğuş Otomotiv 8,39 7,85 6,88
Aygaz 10,78 10,29 4,76
Karsan Otomotiv 1,52 1,46 4,11
Karel Elektronik 14,54 14,02 3,71
İş Finansal Kiralama 3,25 3,14 3,50
İş GMYO 1,49 1,44 3,47
Bursa Çimento 3,44 3,33 3,30
Adana Çimento (A) 8,95 8,70 2,87
Net Holding 1,80 1,75 2,86
İskenderun Demir Çelik 6,88 6,69 2,84
Tat Gıda 7,25 7,05 2,84
Gözde Girişim 3,83 3,73 2,68
İş Yatırım Menkul Değerler 5,02 4,89 2,66
Netaş Telekomünikasyon 11,54 11,25 2,58
Ford Otosan 59,30 57,90 2,42
Kardemir (D) 2,18 2,13 2,35
Coca Cola İçecek 38,52 37,66 2,28
Anadolu Cam 3,62 3,54 2,26
Kerevitaş Gıda 3,63 3,55 2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Ekonomi
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
Abdülhamid'in planladığı Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor Ekonomi
Abdülhamid'in planladığı Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor
Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu Ekonomi
Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçti! İşte son durum Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçti! İşte son durum
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Hastanenin yolunu yarım yamalak bıraktılar Ekonomi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Hastanenin yolunu yarım yamalak bıraktılar
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Turizm Bakanı'nın 'Mayıs sonu normalleşme başlayabilir' sözü turizmcileri umutlandırdı
Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Gamze Pala Haydar Baş Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kibariye Ebru Şallı Ümit Besen
Spor Neymar Fatih Terim Ivan Obradovic Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 14:53:32. #1.15#
title