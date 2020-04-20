Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 12,23 11,12...
20.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|12,23
|11,12
|9,98
|Doğuş Otomotiv
|8,39
|7,85
|6,88
|Aygaz
|10,78
|10,29
|4,76
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,46
|4,11
|Karel Elektronik
|14,54
|14,02
|3,71
|İş Finansal Kiralama
|3,25
|3,14
|3,50
|İş GMYO
|1,49
|1,44
|3,47
|Bursa Çimento
|3,44
|3,33
|3,30
|Adana Çimento (A)
|8,95
|8,70
|2,87
|Net Holding
|1,80
|1,75
|2,86
|İskenderun Demir Çelik
|6,88
|6,69
|2,84
|Tat Gıda
|7,25
|7,05
|2,84
|Gözde Girişim
|3,83
|3,73
|2,68
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,02
|4,89
|2,66
|Netaş Telekomünikasyon
|11,54
|11,25
|2,58
|Ford Otosan
|59,30
|57,90
|2,42
|Kardemir (D)
|2,18
|2,13
|2,35
|Coca Cola İçecek
|38,52
|37,66
|2,28
|Anadolu Cam
|3,62
|3,54
|2,26
|Kerevitaş Gıda
|3,63
|3,55
|2,25
Kaynak: AA