Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bizim Mağazaları 12,23 11,12...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 12,23 11,12 9,98 Doğuş Otomotiv 8,39 7,85 6,88 Aygaz 10,78 10,29 4,76 Karsan Otomotiv 1,52 1,46 4,11 Karel Elektronik 14,54 14,02 3,71 İş Finansal Kiralama 3,25 3,14 3,50 İş GMYO 1,49 1,44 3,47 Bursa Çimento 3,44 3,33 3,30 Adana Çimento (A) 8,95 8,70 2,87 Net Holding 1,80 1,75 2,86 İskenderun Demir Çelik 6,88 6,69 2,84 Tat Gıda 7,25 7,05 2,84 Gözde Girişim 3,83 3,73 2,68 İş Yatırım Menkul Değerler 5,02 4,89 2,66 Netaş Telekomünikasyon 11,54 11,25 2,58 Ford Otosan 59,30 57,90 2,42 Kardemir (D) 2,18 2,13 2,35 Coca Cola İçecek 38,52 37,66 2,28 Anadolu Cam 3,62 3,54 2,26 Kerevitaş Gıda 3,63 3,55 2,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA