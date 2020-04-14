Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

TAV Havalimanları 21,50...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 21,50 19,55 9,97 Pegasus 61,10 56,00 9,11 Çelebi 94,35 87,00 8,45 Gözde Girişim 4,12 3,81 8,14 Türk Hava Yolları 10,76 10,19 5,59 Koza Altın 70,90 67,15 5,58 Arçelik 15,80 15,07 4,84 Tofaş Oto. Fabrikaları 19,34 18,46 4,77 Aksigorta 5,18 4,98 4,02 Vestel 11,25 10,83 3,88 Bizim Mağazaları 10,75 10,35 3,86 ASELSAN 25,88 24,94 3,77 İpek Doğal Enerji 10,12 9,76 3,69 Koza Madencilik 11,42 11,08 3,07 Mavi Giyim 40,80 39,60 3,03 Güneş Sigorta 2,49 2,42 2,89 Koç Holding 15,55 15,12 2,84 Alarko GMYO 13,66 13,30 2,71 Zorlu Enerji 1,22 1,19 2,52 Trakya Cam 3,29 3,21 2,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA