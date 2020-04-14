Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 21,50...
14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:44
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|21,50
|19,55
|9,97
|Pegasus
|61,10
|56,00
|9,11
|Çelebi
|94,35
|87,00
|8,45
|Gözde Girişim
|4,12
|3,81
|8,14
|Türk Hava Yolları
|10,76
|10,19
|5,59
|Koza Altın
|70,90
|67,15
|5,58
|Arçelik
|15,80
|15,07
|4,84
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|19,34
|18,46
|4,77
|Aksigorta
|5,18
|4,98
|4,02
|Vestel
|11,25
|10,83
|3,88
|Bizim Mağazaları
|10,75
|10,35
|3,86
|ASELSAN
|25,88
|24,94
|3,77
|İpek Doğal Enerji
|10,12
|9,76
|3,69
|Koza Madencilik
|11,42
|11,08
|3,07
|Mavi Giyim
|40,80
|39,60
|3,03
|Güneş Sigorta
|2,49
|2,42
|2,89
|Koç Holding
|15,55
|15,12
|2,84
|Alarko GMYO
|13,66
|13,30
|2,71
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,19
|2,52
|Trakya Cam
|3,29
|3,21
|2,49
Kaynak: AA