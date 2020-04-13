Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 3,78 3,47 8,93 ...
13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|3,78
|3,47
|8,93
|Pegasus
|55,05
|50,95
|8,05
|Çelebi
|84,60
|79,10
|6,95
|TAV Havalimanları
|19,49
|18,36
|6,15
|Klimasan Klima
|15,89
|15,04
|5,65
|Bizim Mağazaları
|10,03
|9,57
|4,81
|Net Holding
|1,86
|1,78
|4,49
|Türk Hava Yolları
|10,24
|9,80
|4,49
|Migros Ticaret
|25,06
|24,02
|4,33
|Tat Gıda
|6,43
|6,17
|4,21
|Kerevitaş Gıda
|3,48
|3,34
|4,19
|Eczacıbaşı İlaç
|4,65
|4,49
|3,56
|Türk Traktör
|49,68
|48,00
|3,50
|Doğuş Otomotiv
|7,93
|7,71
|2,85
|Odaş Elektrik
|1,47
|1,43
|2,80
|Enka İnşaat
|6,68
|6,50
|2,77
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|6,43
|2,64
|Karel Elektronik
|14,50
|14,13
|2,62
|Ege Endüstri
|581,70
|567,00
|2,59
|Güneş Sigorta
|2,40
|2,34
|2,56
Kaynak: AA