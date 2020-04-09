Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Net Holding 1,62 1,48 9,46 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 1,62 1,48 9,46 Borusan Mannesmann 8,72 8,06 8,19 Eczacıbaşı İlaç 4,59 4,29 6,99 Gözde Girişim 3,22 3,03 6,27 Çelebi 72,70 68,95 5,44 Selçuk Ecza Deposu 7,35 6,99 5,15 Eczacıbaşı Yatırım 9,94 9,46 5,07 İpek Doğal Enerji 9,55 9,10 4,95 TAV Havalimanları 17,97 17,13 4,90 Deva Holding 10,30 9,82 4,89 Koza Madencilik 10,86 10,43 4,12 Karel Elektronik 13,65 13,13 3,96 Koza Altın 66,05 63,55 3,93 Türk Traktör 47,54 45,78 3,84 Mavi Giyim 39,96 38,54 3,68 Tüpraş 94,15 90,90 3,58 Pegasus 44,12 42,70 3,33 Logo Yazılım 66,40 64,40 3,11 Vestel 11,13 10,80 3,06 Global Yatırım Holding 2,75 2,67 3,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA