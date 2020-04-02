Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Petkim 3,53 3,33 6,01 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 3,53 3,33 6,01 Zorlu Enerji 1,11 1,06 4,72 Çemtaş 6,38 6,12 4,25 Gübre Fabrikaları 14,69 14,11 4,11 Torunlar GMYO 1,95 1,88 3,72 Deva Holding 10,13 9,86 2,74 Eczacıbaşı Yatırım 9,61 9,36 2,67 Trakya Cam 2,97 2,90 2,41 Tümosan Motor ve Traktör 4,41 4,31 2,32 Tofaş Oto. Fabrikaları 16,42 16,08 2,11 MLP Sağlık 13,25 12,98 2,08 Türk Traktör 41,70 41,00 1,71 Aksa 6,61 6,50 1,69 Migros Ticaret 22,72 22,36 1,61 Tüpraş 79,00 77,75 1,61 Eczacıbaşı İlaç 4,55 4,48 1,56 Soda Sanayii 5,28 5,20 1,54 Aksa Enerji 3,42 3,37 1,48 Şişe Cam 4,21 4,15 1,45 Otokar 105,90 104,50 1,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA