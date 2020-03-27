Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Pegasus 34,46 31,40 9,75 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 34,46 31,40 9,75 Sasa Polyester 7,24 6,60 9,70 Eczacıbaşı İlaç 5,12 4,85 5,57 Çelebi 61,65 58,85 4,76 TAV Havalimanları 18,37 17,61 4,32 Eczacıbaşı Yatırım 11,78 11,41 3,24 Tümosan Motor ve Traktör 4,22 4,11 2,68 Klimasan Klima 12,76 12,45 2,49 Vestel 10,51 10,27 2,34 İpek Doğal Enerji 8,06 7,92 1,77 Aygaz 8,55 8,41 1,66 Mavi Giyim 37,46 36,94 1,41 Netaş Telekom. 10,50 10,38 1,16 Garanti Bankası 8,03 7,94 1,13 Brisa 7,28 7,20 1,11 Deva Holding 12,05 11,94 0,92 Güneş Sigorta 1,93 1,92 0,52 Gözde Girişim 2,60 2,59 0,39 Doğuş Otomotiv 6,80 6,78 0,29 Arçelik 13,75 13,71 0,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA