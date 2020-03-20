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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,44 1,31...

20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:38
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,44 1,31 9,92
Deva Holding 8,44 7,73 9,18
İş Fin.Kir. 3,09 2,86 8,04
Bizim Mağazaları 8,05 7,50 7,33
Eczacıbaşı İlaç 3,23 3,02 6,95
Eczacıbaşı Yatırım 7,59 7,11 6,75
Karel Elektronik 10,83 10,16 6,59
Gübre Fabrik. 12,77 12,00 6,42
Otokar 110,30 103,80 6,26
Türk Telekom 6,05 5,71 5,95
Çelebi 52,75 49,80 5,92
MLP Sağlık 10,78 10,19 5,79
Şok Marketler 7,49 7,09 5,64
Netaş Telekom. 8,43 7,99 5,51
Turkcell 12,73 12,08 5,38
Alarko GMYO 10,53 10,02 5,09
Odaş Elektrik 1,24 1,18 5,08
İpek Doğal Enerji 6,34 6,06 4,62
Koza Altın 54,30 51,95 4,52
İş Y. Men. Değ. 4,01 3,84 4,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.

Kaynak: AA

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