Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Şok Marketler 7,32 6,86 6,71 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 7,32 6,86 6,71 Bizim Mağazaları 7,27 6,82 6,60 İş Finanasal Kiralama 2,75 2,60 5,77 Bim Mağazalar 51,95 49,20 5,59 Anadolu Efes 17,24 16,39 5,19 Migros Ticaret 19,27 18,32 5,19 Deva Holding 7,62 7,41 2,83 Alkim Kimya 43,00 42,10 2,14 Şişe Cam 3,86 3,78 2,12 Trakya Cam 2,54 2,49 2,01 Soda Sanayii 4,62 4,53 1,99 İş Y. Men. Değ. 3,60 3,53 1,98 Albaraka Türk 1,07 1,05 1,90 Petkim 2,85 2,80 1,79 Eczacıbaşı İlaç 3,03 2,98 1,68 Sabancı Holding 7,48 7,36 1,63 Anadolu Cam 2,52 2,48 1,61 Doğan Holding 1,32 1,30 1,54 Alarko GMYO 9,92 9,77 1,54 İpek Doğal Enerji 5,92 5,84 1,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA