Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 68,20 62,00 10,00 ...
13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|68,20
|62,00
|10,00
|Good-Year
|3,59
|3,28
|9,45
|Karsan Otomotiv
|1,38
|1,27
|8,66
|Pegasus
|38,28
|35,50
|7,83
|İş Fin.Kir.
|2,22
|2,07
|7,25
|Borusan Mannesmann
|7,50
|7,01
|6,99
|Alarko Holding
|3,86
|3,61
|6,93
|Türk Hava Yolları
|9,02
|8,48
|6,37
|Alarko GMYO
|9,60
|9,04
|6,19
|Bursa Çimento
|2,88
|2,73
|5,49
|Torunlar GMYO
|1,96
|1,86
|5,38
|Tekfen Holding
|12,65
|12,01
|5,33
|Şişe Cam
|4,04
|3,85
|4,94
|Enka İnşaat
|5,77
|5,50
|4,91
|TAV Havalimanları
|17,43
|16,64
|4,75
|Garanti Bankası
|9,15
|8,74
|4,69
|Albaraka Türk
|1,14
|1,09
|4,59
|Anadolu Cam
|2,79
|2,67
|4,49
|Çemtaş
|5,12
|4,90
|4,49
|Turcas Petrol
|1,91
|1,83
|4,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA