Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı İlaç 3,97 3,33 19,22 ...
11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı İlaç
|3,97
|3,33
|19,22
|Deva Holding
|9,79
|8,29
|18,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,66
|9,19
|16,00
|Bizim Mağazaları
|8,97
|7,88
|13,83
|Bim Mağazalar
|57,40
|51,30
|11,89
|Migros Ticaret
|22,64
|20,36
|11,20
|Şok Marketler
|8,85
|8,07
|9,67
|Kerevitaş Gıda
|3,17
|2,90
|9,31
|Tat Gıda
|6,40
|6,02
|6,31
|Ülker Bisküvi
|21,48
|20,36
|5,50
|MLP Sağlık
|17,17
|16,43
|4,50
|Turkcell
|13,96
|13,37
|4,41
|Klimasan Klima
|17,17
|16,80
|2,20
|Coca Cola İçecek
|43,00
|42,30
|1,65
|Trakya Cam
|2,99
|2,95
|1,36
|Gözde Girişim
|3,06
|3,02
|1,32
|Anadolu Grubu Holding
|14,49
|14,32
|1,19
|Çemtaş
|5,53
|5,47
|1,10
|Garanti Bankası
|9,45
|9,35
|1,07
|Gübre Fabrik.
|15,69
|15,54
|0,97
Kaynak: AA