Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,99 2,87 4,18 Eczacıbaşı Yatırım 13,13 12,75 2,98 Gübre Fabrikaları 18,47 18,08 2,16 Türk Traktör 62,10 60,90 1,97 ASELSAN 29,42 28,94 1,66 İş GMYO 2,02 1,99 1,51 Şekerbank 1,37 1,35 1,48 Ülker Bisküvi 23,54 23,20 1,47 Vestel 17,01 16,77 1,43 Anadolu Cam 4,11 4,06 1,23 Karsan Otomotiv 1,93 1,91 1,05 Doğan Holding 2,03 2,01 1,00 İş Y. Men. Değ. 5,22 5,17 0,97 Albaraka Türk 1,65 1,64 0,61 Logo Yazılım 68,85 68,50 0,51 Soda Sanayii 6,29 6,26 0,48 Eczacıbaşı İlaç 4,33 4,31 0,46 Enka İnşaat 6,77 6,74 0,45 Akbank 8,13 8,10 0,37 Koza Altın 80,25 80,00 0,31

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)