Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,99 2,87 4,18 ...
18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,99
|2,87
|4,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,13
|12,75
|2,98
|Gübre Fabrikaları
|18,47
|18,08
|2,16
|Türk Traktör
|62,10
|60,90
|1,97
|ASELSAN
|29,42
|28,94
|1,66
|İş GMYO
|2,02
|1,99
|1,51
|Şekerbank
|1,37
|1,35
|1,48
|Ülker Bisküvi
|23,54
|23,20
|1,47
|Vestel
|17,01
|16,77
|1,43
|Anadolu Cam
|4,11
|4,06
|1,23
|Karsan Otomotiv
|1,93
|1,91
|1,05
|Doğan Holding
|2,03
|2,01
|1,00
|İş Y. Men. Değ.
|5,22
|5,17
|0,97
|Albaraka Türk
|1,65
|1,64
|0,61
|Logo Yazılım
|68,85
|68,50
|0,51
|Soda Sanayii
|6,29
|6,26
|0,48
|Eczacıbaşı İlaç
|4,33
|4,31
|0,46
|Enka İnşaat
|6,77
|6,74
|0,45
|Akbank
|8,13
|8,10
|0,37
|Koza Altın
|80,25
|80,00
|0,31
Kaynak: AA