Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 16,93...
17.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|16,93
|15,61
|8,46
|Odaş Elektrik
|2,26
|2,15
|5,12
|Aksa Enerji
|4,20
|4,02
|4,48
|GSD Holding
|1,85
|1,78
|3,93
|Şekerbank
|1,37
|1,32
|3,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,82
|15,30
|3,40
|ASELSAN
|30,06
|29,08
|3,37
|Türk Traktör
|61,95
|60,00
|3,25
|Doğan Holding
|2,01
|1,95
|3,08
|Pegasus
|71,85
|69,80
|2,94
|Güneş Sigorta
|2,85
|2,77
|2,89
|Türk Telekom
|8,46
|8,25
|2,55
|Turcas Petrol
|3,68
|3,59
|2,51
|Zorlu Enerji
|1,75
|1,71
|2,34
|Anadolu Grubu Holding
|19,09
|18,68
|2,19
|Otokar
|169,20
|165,60
|2,17
|Türk Hava Yolları
|15,21
|14,89
|2,15
|Kerevitaş Gıda
|3,89
|3,81
|2,10
|İndeks Bilgisayar
|13,15
|12,89
|2,02
|Netaş Telekom.
|16,23
|15,91
|2,01
Kaynak: AA