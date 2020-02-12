Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ASELSAN 28,18 24,76 13,81 ...
12.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ASELSAN
|28,18
|24,76
|13,81
|Gübre Fabrik.
|12,93
|12,30
|5,12
|Ford Otosan
|75,50
|72,80
|3,71
|GSD Holding
|1,69
|1,63
|3,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,38
|14,85
|3,57
|Karel Elektronik
|18,37
|17,80
|3,20
|Türk Telekom
|8,21
|7,98
|2,88
|Türk Hava Yolları
|14,71
|14,30
|2,87
|Turkcell
|14,71
|14,30
|2,87
|Alarko GMYO
|94,30
|91,85
|2,67
|Enerjisa Enerji
|8,66
|8,45
|2,49
|Ülker Bisküvi
|23,68
|23,12
|2,42
|Tat Gıda
|7,89
|7,74
|1,94
|Halkbank
|7,07
|6,94
|1,87
|Aygaz
|12,95
|12,72
|1,81
|Coca Cola İçecek
|46,04
|45,30
|1,63
|Kerevitaş Gıda
|3,75
|3,69
|1,63
|Erbosan
|26,20
|25,80
|1,55
|Doğan Holding
|1,98
|1,95
|1,54
|Pegasus
|69,90
|68,90
|1,45
Kaynak: AA