Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 10,47 9,66 8,39 ...
10.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|10,47
|9,66
|8,39
|Bursa Çimento
|5,16
|4,84
|6,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,83
|11,29
|4,78
|Sasa Polyester
|9,64
|9,22
|4,56
|İş Y. Men. Değ.
|5,38
|5,19
|3,66
|Turcas Petrol
|3,49
|3,37
|3,56
|Good-Year
|5,24
|5,06
|3,56
|Vestel
|16,33
|15,77
|3,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,89
|14,44
|3,12
|Adana Çimento (A)
|9,98
|9,68
|3,10
|Ege Endüstri
|730,20
|708,40
|3,08
|Gübre Fabrik.
|11,76
|11,44
|2,80
|Netaş Telekom.
|15,32
|14,98
|2,27
|Karsan Otomotiv
|1,85
|1,81
|2,21
|Halk GMYO
|1,63
|1,60
|1,87
|Alarko GMYO
|94,20
|92,50
|1,84
|Mavi Giyim
|61,05
|60,20
|1,41
|TAV Havalimanları
|27,64
|27,26
|1,39
|Erbosan
|26,32
|25,96
|1,39
|Albaraka Türk
|1,72
|1,70
|1,18
Kaynak: AA