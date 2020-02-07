Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 7,81 6,73 16,05 Gübre Fabrik. 11,79 10,75 9,67 Kerevitaş Gıda 3,83 3,58 6,98 İndeks Bilgisayar 13,56 12,98 4,47 Tat Gıda 7,95 7,67 3,65 Yataş 9,33 9,08 2,75 Kordsa Teknik Tekstil 14,62 14,27 2,45 Soda Sanayii 6,51 6,38 2,04 İş Y. Men. Değ. 5,23 5,13 1,95 Güneş Sigorta 2,70 2,65 1,89 Koza Madencilik 11,05 10,86 1,75 Çelebi 102,70 101,00 1,68 Kartonsan 496,40 488,30 1,66 Çemtaş 9,34 9,19 1,63 Batı Çimento 3,81 3,75 1,60 Koza Altın 78,55 77,35 1,55 Koç Holding 20,32 20,02 1,50 Klimasan Klima 22,92 22,60 1,42 Vestel 16,47 16,27 1,23 Albaraka Türk 1,73 1,71 1,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)