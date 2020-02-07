Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 7,81 6,73...
07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|7,81
|6,73
|16,05
|Gübre Fabrik.
|11,79
|10,75
|9,67
|Kerevitaş Gıda
|3,83
|3,58
|6,98
|İndeks Bilgisayar
|13,56
|12,98
|4,47
|Tat Gıda
|7,95
|7,67
|3,65
|Yataş
|9,33
|9,08
|2,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,62
|14,27
|2,45
|Soda Sanayii
|6,51
|6,38
|2,04
|İş Y. Men. Değ.
|5,23
|5,13
|1,95
|Güneş Sigorta
|2,70
|2,65
|1,89
|Koza Madencilik
|11,05
|10,86
|1,75
|Çelebi
|102,70
|101,00
|1,68
|Kartonsan
|496,40
|488,30
|1,66
|Çemtaş
|9,34
|9,19
|1,63
|Batı Çimento
|3,81
|3,75
|1,60
|Koza Altın
|78,55
|77,35
|1,55
|Koç Holding
|20,32
|20,02
|1,50
|Klimasan Klima
|22,92
|22,60
|1,42
|Vestel
|16,47
|16,27
|1,23
|Albaraka Türk
|1,73
|1,71
|1,17
Kaynak: AA