Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,51...
05.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:16
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|8,51
|8,21
|3,65
|Aksa Enerji
|4,30
|4,16
|3,37
|Koza Madencilik
|11,08
|10,73
|3,26
|İş Fin.Kir.
|4,56
|4,43
|2,93
|Odaş Elektrik
|2,24
|2,18
|2,75
|Alkim Kimya
|48,60
|47,34
|2,66
|Deva Holding
|11,36
|11,10
|2,34
|MLP Sağlık
|18,19
|17,78
|2,31
|Good-Year
|5,00
|4,89
|2,25
|Mavi Giyim
|59,80
|58,50
|2,22
|Çemtaş
|8,77
|8,58
|2,21
|Karel Elektronik
|19,18
|18,78
|2,13
|Migros Ticaret
|26,66
|26,12
|2,07
|Gözde Girişim
|5,07
|4,97
|2,01
|Türk Hava Yolları
|14,67
|14,39
|1,95
|Klimasan Klima
|22,60
|22,18
|1,89
|GSD Holding
|1,72
|1,69
|1,78
|Brisa
|9,79
|9,62
|1,77
|Vestel
|14,56
|14,31
|1,75
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|1,72
|1,74
Kaynak: AA