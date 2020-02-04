Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Halk GMYO1,721,4915,44 T.
04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,72
|1,49
|15,44
|T. Halk Bankası
|7,32
|6,88
|6,40
|Karel Elektronik
|18,66
|17,64
|5,78
|Pegasus
|73,30
|70,10
|4,56
|Yataş
|8,68
|8,35
|3,95
|Alarko GMYO
|93,50
|89,95
|3,95
|Klimasan Klima
|22,38
|21,62
|3,52
|Migros Ticaret
|25,86
|25,00
|3,44
|Çemtaş
|8,51
|8,26
|3,03
|Net Holding
|2,49
|2,42
|2,89
|Tat Gıda
|7,55
|7,36
|2,58
|Mavi Giyim
|58,75
|57,30
|2,53
|Türk Hava Yolları
|14,18
|13,84
|2,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,00
|2,93
|2,39
|Netaş Telekom.
|15,18
|14,83
|2,36
|Çimsa
|10,06
|9,83
|2,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,10
|6,94
|2,31
|Kartonsan
|459,00
|448,80
|2,27
|Koza Madencilik
|10,82
|10,58
|2,27
|Güneş Sigorta
|2,76
|2,70
|2,22
Kaynak: AA