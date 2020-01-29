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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Gübre Fabrik.

29.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:44
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.9,869,256,59
Klimasan Klima20,4819,226,56
İş Fin.Kir.4,514,363,44
Borusan Mannesmann13,3312,952,93
Otokar166,50162,302,59
Turkcell14,3013,952,51
Türk Telekom8,087,922,02
Türk Traktör59,0558,051,72
Soda Sanayii6,606,491,69
Deva Holding10,8410,661,69
Vestel14,0313,811,59
TAV Havalimanları27,2226,801,57
Good-Year4,654,581,53
T.S.K.B.1,351,331,50
Şişe Cam5,115,041,39
Ford Otosan75,4074,401,34
Çemtaş8,428,311,32
Emlak Konut GMYO1,681,661,20
Turcas Petrol3,373,331,20
Erbosan26,2225,921,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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