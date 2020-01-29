Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Gübre Fabrik.
29.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:44
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|9,86
|9,25
|6,59
|Klimasan Klima
|20,48
|19,22
|6,56
|İş Fin.Kir.
|4,51
|4,36
|3,44
|Borusan Mannesmann
|13,33
|12,95
|2,93
|Otokar
|166,50
|162,30
|2,59
|Turkcell
|14,30
|13,95
|2,51
|Türk Telekom
|8,08
|7,92
|2,02
|Türk Traktör
|59,05
|58,05
|1,72
|Soda Sanayii
|6,60
|6,49
|1,69
|Deva Holding
|10,84
|10,66
|1,69
|Vestel
|14,03
|13,81
|1,59
|TAV Havalimanları
|27,22
|26,80
|1,57
|Good-Year
|4,65
|4,58
|1,53
|T.S.K.B.
|1,35
|1,33
|1,50
|Şişe Cam
|5,11
|5,04
|1,39
|Ford Otosan
|75,40
|74,40
|1,34
|Çemtaş
|8,42
|8,31
|1,32
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|1,66
|1,20
|Turcas Petrol
|3,37
|3,33
|1,20
|Erbosan
|26,22
|25,92
|1,16
Kaynak: AA