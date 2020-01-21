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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İndeks...

21.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:04
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İndeks Bilgisayar13,0012,385,01
Odaş Elektrik1,861,784,72
İş Fin.Kir.4,494,333,70
Brisa9,288,973,46
Eczacıbaşı İlaç4,114,002,75
Tümosan Motor ve Traktör7,106,932,45
Güneş Sigorta2,542,482,42
Emlak Konut GMYO1,721,682,38
Tat Gıda7,447,272,34
GSD Holding1,961,922,08
Aksa Enerji4,114,031,99
Eczacıbaşı Yatırım10,9510,741,96
Albaraka Türk1,771,741,72
Aksa14,1813,941,72
Türk Traktör59,1558,151,72
Soda Sanayii6,556,441,71
Deva Holding9,609,441,69
Yapı ve Kredi Bank.3,032,981,68
Anadolu Grubu Holding20,9220,601,55
Logo Yazılım62,4561,501,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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