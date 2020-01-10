Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,87 2,58 11,24 ...
10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,87
|2,58
|11,24
|Doğuş Otomotiv
|9,98
|9,34
|6,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,64
|2,53
|4,35
|Albaraka Türk
|1,71
|1,65
|3,64
|Türk Traktör
|57,80
|55,85
|3,49
|GSD Holding
|1,67
|1,62
|3,09
|Alarko GMYO
|96,85
|94,20
|2,81
|Hektaş
|8,70
|8,47
|2,72
|Halk GMYO
|1,21
|1,18
|2,54
|Bizim Mağazaları
|11,24
|10,97
|2,46
|Vakıflar Bankası
|5,82
|5,69
|2,28
|Kardemir (D)
|2,82
|2,76
|2,17
|Aksa Enerji
|3,87
|3,79
|2,11
|Aksa
|13,83
|13,55
|2,07
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,47
|2,04
|Batı Çimento
|3,77
|3,70
|1,89
|Coca Cola İçecek
|39,52
|38,80
|1,86
|Aygaz
|13,58
|13,34
|1,80
|Çelebi
|102,40
|100,60
|1,79
|İş Bankası (C)
|6,78
|6,67
|1,65
Kaynak: AA