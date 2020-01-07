Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,61 1,48 8,78 ...
07.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,61
|1,48
|8,78
|Borusan Mannesmann
|11,21
|10,80
|3,80
|İndeks Bilgisayar
|9,26
|8,93
|3,70
|Vestel
|13,68
|13,21
|3,56
|Güneş Sigorta
|2,04
|1,97
|3,55
|MLP Sağlık
|15,39
|14,88
|3,43
|TAV Havalimanları
|29,04
|28,10
|3,35
|Yataş
|7,44
|7,22
|3,05
|Ülker Bisküvi
|22,66
|22,02
|2,91
|Kerevitaş Gıda
|2,97
|2,89
|2,77
|Zorlu Enerji
|1,55
|1,51
|2,65
|Anadolu Efes
|22,96
|22,40
|2,50
|İş GMYO
|1,80
|1,76
|2,27
|Doğan Holding
|1,85
|1,81
|2,21
|Karel Elektronik
|13,99
|13,69
|2,19
|Anadolu Grubu Holding
|16,86
|16,50
|2,18
|Hektaş
|7,97
|7,80
|2,18
|Gübre Fabrik.
|8,52
|8,34
|2,16
|Net Holding
|2,38
|2,33
|2,15
|İş Fin.Kir.
|3,82
|3,74
|2,14
Kaynak: AA