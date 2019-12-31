Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,09 1,99 5,03 ...
31.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,09
|1,99
|5,03
|Vakıflar Bankası
|5,49
|5,32
|3,20
|Karsan Otomotiv
|1,58
|1,54
|2,60
|Ege Endüstri
|577,50
|563,00
|2,58
|Metro Holding
|1,40
|1,37
|2,19
|Anadolu Cam
|4,35
|4,26
|2,11
|ASELSAN
|20,88
|20,48
|1,95
|Petkim
|3,81
|3,74
|1,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,66
|1,63
|1,84
|Pegasus
|85,65
|84,55
|1,30
|Tofaş Oto. Fab.
|26,88
|26,62
|0,98
|Şişe Cam
|5,36
|5,31
|0,94
|Türk Hava Yolları
|14,44
|14,31
|0,91
|Gübre Fabrik.
|8,98
|8,90
|0,90
|Koza Altın
|74,40
|73,75
|0,88
|T.S.K.B.
|1,21
|1,20
|0,83
|Türk Telekom
|7,40
|7,34
|0,82
|Mavi Giyim
|56,75
|56,30
|0,80
|Koza Madencilik
|10,10
|10,02
|0,80
|Afyon Çimento
|6,32
|6,27
|0,80
Kaynak: AA