Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 4,03 3,80 6,05 ...
27.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|4,03
|3,80
|6,05
|Kerevitaş Gıda
|3,32
|3,15
|5,40
|Parsan
|16,90
|16,25
|4,00
|Coca Cola İçecek
|38,94
|37,60
|3,56
|Gözde Girişim
|5,02
|4,87
|3,08
|İş Finansal Kiralama
|4,07
|3,95
|3,04
|Yataş
|7,07
|6,88
|2,76
|Konya Çimento
|276,50
|270,00
|2,41
|Göltaş Çimento
|17,70
|17,33
|2,14
|Anadolu Efes
|23,58
|23,16
|1,81
|Şok Marketler
|10,39
|10,22
|1,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|0,61
|1,64
|Net Holding
|2,68
|2,64
|1,52
|Ford Otosan
|69,55
|68,55
|1,46
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|1,43
|1,40
|Tukaş
|11,91
|11,75
|1,36
|Verusa Holding
|18,23
|18,02
|1,17
|Mavi Giyim
|57,15
|56,50
|1,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,83
|12,69
|1,10
|Otokar
|156,80
|155,10
|1,10
Kaynak: AA