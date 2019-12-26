Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
26.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,83
|3,51
|9,12
|Bera Holding
|3,83
|3,65
|4,93
|Afyon Çimento
|6,70
|6,41
|4,52
|Mavi Giyim
|57,70
|55,25
|4,43
|Odaş Elektrik
|2,16
|2,07
|4,35
|Net Holding
|2,69
|2,59
|3,86
|Doğuş Otomotiv
|9,85
|9,59
|2,71
|Parsan
|16,10
|15,69
|2,61
|Anadolu Cam
|4,38
|4,27
|2,58
|Güneş Sigorta
|2,31
|2,26
|2,21
|Alarko Holding
|6,03
|5,90
|2,20
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,94
|1,90
|2,11
|ICBC Turkey Bank
|5,48
|5,37
|2,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,66
|1,63
|1,84
|T.S.K.B.
|1,16
|1,14
|1,75
|Tüpraş
|128,40
|126,20
|1,74
|Aksa
|13,71
|13,49
|1,63
|Ford Otosan
|69,30
|68,20
|1,61
|Ülker Bisküvi
|23,64
|23,28
|1,55
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|1,43
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA