Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 7,60 7,00 8,57...
20.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|7,60
|7,00
|8,57
|İttifak Holding
|4,15
|3,91
|6,14
|Aksa Enerji
|3,83
|3,66
|4,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|0,88
|4,55
|Hektaş
|7,75
|7,42
|4,45
|Mavi Giyim
|54,25
|52,05
|4,23
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,52
|3,29
|Koza Madencilik
|9,75
|9,44
|3,28
|Otokar
|153,80
|149,10
|3,15
|Deva Holding
|8,42
|8,19
|2,81
|Net Holding
|2,33
|2,27
|2,64
|Koza Altın
|76,10
|74,70
|1,87
|Garanti Bankası
|10,95
|10,75
|1,86
|Yataş
|6,69
|6,57
|1,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,23
|6,12
|1,80
|Tüpraş
|124,90
|122,70
|1,79
|Trakya Cam
|3,43
|3,37
|1,78
|Doğan Holding
|1,82
|1,79
|1,68
|Ülker Bisküvi
|21,92
|21,56
|1,67
|Arçelik
|19,64
|19,32
|1,66
Kaynak: AA