Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,75 2,43 13,17 ...
17.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,75
|2,43
|13,17
|MLP Sağlık
|15,99
|15,04
|6,32
|Çemaş Döküm
|1,59
|1,52
|4,61
|GSD Holding
|1,35
|1,30
|3,85
|Gözde Girişim
|5,02
|4,84
|3,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,76
|1,70
|3,53
|Ege Endüstri
|570,90
|554,00
|3,05
|Zorlu Enerji
|1,62
|1,58
|2,53
|İş Fin.Kir.
|3,37
|3,30
|2,12
|Parsan
|15,74
|15,42
|2,08
|Tüpraş
|124,00
|121,60
|1,97
|Yataş
|6,50
|6,38
|1,88
|Odaş Elektrik
|2,19
|2,15
|1,86
|Anadolu Cam
|4,10
|4,03
|1,74
|Halk GMYO
|1,18
|1,16
|1,72
|TAV Havalimanları
|27,86
|27,42
|1,60
|Anadolu Efes
|22,52
|22,18
|1,53
|Enka İnşaat
|6,12
|6,03
|1,49
|Bera Holding
|3,60
|3,55
|1,41
|Net Holding
|2,30
|2,27
|1,32
Kaynak: AA