Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,20...
02.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,20
|1,88
|17,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,25
|2,91
|11,68
|GSD Holding
|1,19
|1,13
|5,31
|Hektaş
|7,49
|7,13
|5,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,48
|1,41
|4,96
|Alarko GMYO
|82,85
|79,10
|4,74
|Netaş Telekom.
|13,22
|12,65
|4,51
|Yataş
|6,36
|6,09
|4,43
|Alarko Holding
|5,13
|4,92
|4,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,38
|11,90
|4,03
|Halk GMYO
|1,10
|1,06
|3,77
|Türk Traktör
|49,10
|47,36
|3,67
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|6,99
|3,58
|Gersan Elektrik
|2,88
|2,79
|3,23
|Koza Madencilik
|9,48
|9,19
|3,16
|Global Yat. Holding
|4,25
|4,12
|3,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,56
|5,39
|3,15
|Parsan
|14,62
|14,19
|3,03
|Vestel
|11,34
|11,01
|3,00
|Karsan Otomotiv
|1,48
|1,44
|2,78
Kaynak: AA