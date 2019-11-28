Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.
28.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|6,60
|6,30
|4,76
|Doğuş Otomotiv
|9,26
|8,84
|4,75
|Tukaş
|8,57
|8,20
|4,51
|Otokar
|144,80
|139,90
|3,50
|Netaş Telekom.
|12,53
|12,12
|3,38
|Afyon Çimento
|5,46
|5,31
|2,82
|Trakya Cam
|3,25
|3,17
|2,52
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,80
|2,50
|Net Holding
|2,10
|2,05
|2,44
|Bera Holding
|3,59
|3,51
|2,28
|Çelebi
|99,20
|97,10
|2,16
|Göltaş Çimento
|15,92
|15,59
|2,12
|Fenerbahçe Futbol
|15,62
|15,31
|2,02
|T.S.K.B.
|1,03
|1,01
|1,98
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,54
|1,95
|Bim Mağazalar
|46,24
|45,36
|1,94
|İş Fin.Kir.
|2,64
|2,59
|1,93
|GSD Holding
|1,14
|1,12
|1,79
|Şekerbank
|1,16
|1,14
|1,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,63
|11,43
|1,75
Kaynak: AA