Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,63 0,58...
15.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,63
|0,58
|8,62
|Koza Altın
|77,35
|74,20
|4,25
|Anadolu Grubu Holding
|15,79
|15,15
|4,22
|Karsan Otomotiv
|1,32
|1,27
|3,94
|Migros Ticaret
|23,14
|22,28
|3,86
|Net Holding
|1,92
|1,85
|3,78
|Arçelik
|19,40
|18,71
|3,69
|Alarko GMYO
|59,40
|57,30
|3,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,39
|5,22
|3,26
|Aksa Enerji
|3,19
|3,09
|3,24
|Enerjisa Enerji
|7,16
|6,96
|2,87
|Doğuş Otomotiv
|9,23
|8,98
|2,78
|Afyon Çimento
|4,58
|4,46
|2,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,15
|2,61
|Gersan Elektrik
|2,37
|2,31
|2,60
|Yataş
|5,96
|5,81
|2,58
|Otokar
|149,00
|145,30
|2,55
|Zorlu Enerji
|1,27
|1,24
|2,42
|Koza Madencilik
|9,63
|9,41
|2,34
|Göltaş Çimento
|14,42
|14,11
|2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA